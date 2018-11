Nicole Bahls perde dez quilos para casamento que será inspirado em cerimônia real

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cerimônia de casamento de Nicole Bahls, 33, e Marcelo Bimbi, 34, está em contagem regressiva para acontecer. Prevista para a próxima terça-feira (4), na igreja da Candelária, no Centro do Rio de Janeiro, o evento é preparado pelo cerimonialista Roberto Cohen, que já foi responsável pelo casamento de famosas como Juliana Paes e Isis Valverde.

Cerca de 400 convidados devem participar da cerimônia e depois seguir para a festa, que acontece no Jockey, na zona sul. O casal selecionou 28 padrinhos, dentre eles Adriane Galisteu, Nego do Borel, Marcus Majella, os ex-futebolistas Edmundo e Amaral e o lutador de MMA José Aldo.

Também estarão presentes Ludmilla, o cantor Buchecha e Yasmin Santos, sendo que esses dois últimos farão shows na festa do casamento. Na cerimônia haverá orquestra e coral, visto que a inspiração para o evento é o casamento real, segundo confirmou a assessoria de imprensa de Nicole.

"Nicole será uma noiva clássica e muito elegante. Por isso escolheu se casar em uma das igrejas ícone do Rio de Janeiro. Terá uma orquestra clássica obedecendo a todas as normas da igreja, apenas com músicas sacras clássicas e barrocas", afirma o cerimonialista Roberto Cohen.

Apesar dessas características remeterem ao clássico, ele conta que a decoração será moderna, "com tons de rose gold e cobre, sem perder o romantismo".

O vestido de Nicole é assinado pela estilista Carol Hungria e se transforma na hora da festa. O noivo usará terno de Eduardo Guinle.

A assessoria confirmou também que uma das exigências do casal foi ter um bufê "farto e bastante eclético, com a intenção de atender veganos e celíacos". Portanto, contará com saladas, comida japonesa, peixe e carne. O bolo terá dois andares e será decorado com flores do Casal Garcia.

Nicole deixou de comer carboidratos e doces nos últimos dias para aparecer em seu casamento. A dieta da ex-panicat, composta por saladas, legumes e frango, a fez perder 10 quilos em um mês e meio.

"Quero chegar aos 58 para ficar 'bem na foto' e mostrar para meus futuros filhos. Tomo suco de limão e uma vez por semana incluo uma conchinha de feijão. Malho todos os dias. Estou muito ansiosa", diz.

Enquanto aguarda pela data do casamento, ela descansa na mansão alugada no Rio de Janeiro, a mesma na qual o cantor Justin Bieber se hospedou em 2017.