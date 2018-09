Nilson Monteiro  lança o livro ‘As cidades  e seus cúmplices’

Ao apresentar mais este livro de crônicas do jornalista e escritor Nilson Monteiro, o professor e escritor Marco Cremasco, autor, entre outros, de “Guayra” e “Santo Reis da Luz Divina”, entrega o que virá em 216 páginas: “As cidades e seus cúmplices” é uma torrente de paixões.

Monteiro, que rodou o Brasil e um pedaço do mundo a conhecer cidades e pessoas, por onde passou recolheu e deixou marcas.

Curitiba, onde vive há 30 anos, é uma delas. Cremasco lembra que, para Monteiro, Curitiba seduz. Ele se denuncia: “meio polaca, meio índia, meio europeia, meio negra, meio metropolitana, meio aldeia, meio sagaz, mistura de raças, culturas, falares, Babel do avesso cortada por carroções de madeira, sulcos na terra, e a loucura dos neons”.

A alma da cidade o persegue, mostrando sua “identidade aqui e ali”, fazendo “piruetas no seu perfil verdejante com rugas desses tantos anos e pose de moderna”. Curitiba se revela “na Boca Maldita, que não perdoa nem o Papa; no samba quadrado, feijoada com mentruz, na Saldanha Marinho”.

Cremasco frisa que Monteiro descreve a alma curitibana, com a descrição da Rua das Fores. “É o corpo e o espírito desta Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, com todas suas cores, credos, classes, crimes, dores, idades, fantasmas e sons que por ela passam nos dias de ofício.”Nilson Monteiro é membro da Academia Paranaense de Letras.

Serviço

‘As cidades e seus cúmplices’

Editado pela Banquinho Publicações

Lançamento: 10 de setembro de 2018, às 19 horas

Secretaria de Cultura – Sala Miguel Bakun

Rua Ébano Pereira – Curitiba PR