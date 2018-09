Ninguém acerta as seis dezenas da Mega Sena e prêmio vai a R$ 24 milhões

Redação Bem Paraná

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso do concurso 2.075 da Mega-Sena realizado na noite desta quarta-feira (5) no município de São Bento do Sul (SC). O prêmio acumulou.

Os números sorteados foram: 07 - 09 - 23 - 33 - 57 - 59

A quina teve 98 apostas ganhadoras; cada uma vai levar R$ 21.221,93. Outras 5.737 apostas acertaram a quadra; cada uma receberá R$ 517,87.

O próximo concurso (2.076) será no sábado (8). O prêmio é estimado em R$ 24 milhões.