'Ninguém vai se arriscar a desafiar a democracia no Brasil', diz Toffoli

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da República em exercício, ministro Dias Toffoli, minimizou o impacto do momento de polarização da política na democracia do país. Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, na tarde desta terça-feira (25), ele disse ver a divisão com naturalidade.

"Ninguém vai se arriscar a desafiar a democracia no Brasil. Nós estamos há tempos defendendo a democracia no Brasil", respondeu ao ser questionado pela reportagem sobre se o clima de polarização não levaria a um novo ciclo de protagonismo do Poder Judiciário de desequilíbrio entre os poderes.

Toffoli, que preside o STF (Supremo Tribunal Federal), assumiu a presidência no domingo (23) devido à viagem de Michel Temer aos Estados Unidos, onde participa da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

O ministro é o quarto na linha sucessória e, devido à inexistência de um vice, ocupa o lugar de Temer já que os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunicio Oliveira (MDB-CE), estão impedidos de sentar na cadeira presidencial para não se tornarem inelegíveis durante o processo eleitoral.

Toffoli disse ainda que a transição do governo Temer para o próximo deve ocorrer sem grandes problemas. Em tom elogioso, disse que o presidente é constitucionalista e lembrou que ele já presidiu a Câmara por três vezes.

"Seja quem for o eleito nos devemos respeitar a vontade popular", disse.

Ele ressaltou que o próximo presidente eleito terá de dialogar com todos, desde o Congresso, passando pelo Judiciário e com a sociedade civil.

"Tenho certeza que todos os candidatos que hoje estão colocados para a disputa no primeiro turno tem clareza de que o respeito às regras do jogo faz parte da possibilidade de uma vitória num eventual segundo turno."