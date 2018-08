Nissan lança March e Versa 2019 com nova central multimídia

A Nissan anunciou a chegada da linha 2019 da dupla March e Versa. AS novidades são poucas enquanto a futura reestilização não chega, os modelos ganharam apenas na central multimídia. O monitor possui 6,75 polegadas sensíveis ao toque, porém, além do Nissan Multi-App, que permite a instalação de aplicativos diretamente na central, o equipamento passa a oferecer conexão com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

Com os dois aplicativos, o sistema da Nissan fica ainda mais completo, pois passa também a espelhar as funções do telefone celular na tela do painel com interface moderna e sensível ao toque. Ambos seguem equipados com os motores 1.0 12V de três cilindros com até 77 cv e 10 kgfm de torque.

A segunda opção é um 1.6 16V com quatro cilindros com 111 cv e 15,1 kgfm de toque, neste caso, além da transmissão manual, a dupla pode ser equipada com câmbio automático do tipo CVT. Os preços da linha do Nissan March 2019 começam em R$ 46.490,00 e vão a R$ 62.990,00, enquanto os do Nissan Versa ficam entre R$ 50.490,00 e R$ 69.990,00.

