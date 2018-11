Nívea Maria e Osmar Prado serão homenageados na Lapa

Redação Bem Paraná com assessoria

Nesta semana, entre os dias 21 e 25 de novembro, acontece a 11ª edição do tradicional Festival de Cinema da Lapa, na histórica cidade da Lapa (PR), localizada na região metropolitana de Curitiba. Promovido pelo Instituto Histórico e Cultural da Lapa, o evento se consolidou como uma das principais celebrações do cinema nacional e contará com uma programação gratuita repleta de atrações especiais. Entre os grandes destaques do evento, está a entrega do tradicional Troféu Tropeiro, destinado anualmente a grandes artistas brasileiros.

Neste ano, os grandes homenageados pelo festival serão os atores Nivea Maria e Osmar Padro, que irão receber a homenagem, respectivamente, na sexta-feira (23) e no sábado (24). Nívea Maria atuou em sua primeira telenovela aos 17 anos e desde então deu vida a diversas personagens distintas e marcantes, acumulando mais de 70 trabalhos na carreira, entre novelas, filmes e minisséries. Com mais de 50 anos de carreira, a atriz ficou conhecida como um dos mais importantes nomes da teledramaturgia brasileira, atuando em grandes produções como “Gabriela”, “Pedra sobre Pedra”, “O Clone”, “A Casa das Sete Mulheres” e “Caminho das Índias”.

Aos 71 anos de idade, Osmar Prado é um artista completo. Atuando desde muito jovem, o ator estreou na televisão aos 10 ano de idade, integrando o elenco infantil da extinta TV Paulista. Com dezenas de trabalhos na televisão, teatro e cinema, o ator faz parte da história da televisão brasileira, atuando em grandes clássicos como as novelas “Renascer”, “Éramos seis”, “O Clone” e “Chocolate com Pimenta”, entre muitos outros sucessos. O ator, inclusive, é uma das estrelas do filme “10 Segundos Para Vencer”, que será exibido na mostra competitiva do Festival de Cinema da Lapa. A obra, dirigida por José Alvarenga Jr, conta a extraordinária trajetória de Éder Jofre até se tornar um dos maiores boxeadores da história, mesmo sendo um homem dividido entre a paixão pelo esporte e a vida em família, onde pai e filho se unem na busca de um sonho, o de ser um verdadeiro campeão.

A entrega do Troféu Tropeiro representa uma homenagem por todo o conjunto da obra e contribuição dos artistas para o audiovisual brasileiro, superando todas as dificuldades do segmento no país. Já receberam a honraria dezenas de nomes de destaque nacional, entre eles Ary Fontoura, Paulo Betti, Eva Wilma, Nicette Bruno, Jackson Antunes, Alexandre Nero, Luis Mello, Guilherme Weber e Letícia Sabatella.

O 11º Festival de Cinema da Lapa é promovido pelo Instituto Histórico e Cultural da Lapa e Instituto Borges da Silveira, com produção à cargo de A Labirinto Produtora. Toda programação é gratuita e aberta para a população da cidade e turistas. Os dois espaços dedicados ao evento ficam na Praça General Carneiro, no Centro da cidade da Lapa (PR). Mais informações no site www.festivalcinemalapa.com.br, nas redes sociais do evento ou pelo telefone (41) 3622-0055.