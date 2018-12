No adeus de Falcão, Corinthians é campeão paulista de futsal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A partida que marcou o adeus do ala Falcão ao futsal profissional ganhou um outro protagonista nesta quinta-feira (6): o árbitro Emerson Fernandes Rorato, que se machucou já com a bola rolando na partida que terminou com título do Corinthians, após vitória do Sorocaba no tempo normal e empate na prorrogação.

O incidente provocou a paralisação da partida entre Corinthians e Magnus Futsal, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. Enquanto isso, a Liga Paulista de Futsal correu para providenciar árbitros que pudessem dar prosseguimento ao jogo, o segundo das finais da competição.

O jogo não contava com um árbitro reserva, o que determina que o cronometrista assumisse a função. Só o que cronometrista alegou não se sentir em condições para atuar como árbitro. A LPF decidiu paralisar o jogo e convocar dois árbitros para se dirigirem ao ginásio.

"A figura do terceiro árbitro caberia, pelo tamanho do jogo. Mas pelo nosso arbitral, isso não foi determinado e estabelecido", admitiu Laércio Graça, presidente da Liga, em entrevista ao SporTV, prometendo que a questão será revista para as próximas edições do torneio.

Segundo Graça, não houve acordo entre as equipes para que o oficial da arbitragem assumisse a função. Como o mesário também não se dispôs a apitar, a organização decidiu aguardar por novos árbitros.

"A partir do momento em que o terceiro árbitro não se sente em condições de apitar a partida, e não existe um acordo entre as equipes, a liga fica vulnerável. Democraticamente, não dá", explicou Laércio. "Questionado por nós, ele (cronometrista) não se sente à vontade", completou.

Por volta das 20h40, depois de mais de uma hora de paralisação, o árbitro Felipe Ventura chegou para assumir o posto.

No jogo de ida das finais, na Arena Sorocaba, o Corinthians bateu o Magnus por 7 a 3. Já na partida de volta, o time do interior venceu por 5 a 3. Falcão marcou um dos gols, e o Sorocaba conseguiu levar a decisão para a prorogação.

Após dez minutos de disputa e um jogador de Sorocaba expulso, a partida terminou sem gols. O Corinthians teve as melhores chances, especialmente quando tinha um jogador a mais em quadra, e viu o adversário evitar gols em cima da linha em duas oportunidades. O time alvinegro, contudo, não conseguiu marcar.

Enquanto isso, o Sorocaba ainda quase marcou com Foglia em um contra-ataque. Nos segundos finais, o Sorocaba pressionou, tendo Falcão como goleiro-linha, e conseguiu uma boa chance para marcar a 20 segundos do fim. Mas o placar zerado do tempo extra deu o título paulista ao Corinthians.