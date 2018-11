No ar em 'Espelho da Vida', Luciana Vendramini diz ter medo de espíritos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No ar como a atriz Solange em "Espelho da Vida", Luciana Vendramini, 47, vive situações cômicas não só dentro de cena. Algumas crenças pessoais da atriz em relação à novela também a fazem rir --às vezes de nervoso, segundo ela.

Ela conta que o enredo criado por Elizabeth Jhin remonta sua infância no interior de São Paulo e a lembra de alguns "causos" que ouvia de sua família. "Acredito muito em espírito, mas nunca vi. Quando era criança, as pessoas viam e me falavam e eu achava que tinha visto também. Tinha muito medo, era pavoroso, eu ainda tenho medo!", disse, rindo.

"Meu padrinho, que é espírita, falava que um dia ia ter que lidar com esse problema de frente e esse dia chegou", completou ela. No entanto, Vendramini diz que prefere acreditar que a vida não seja passageira e que exista uma continuação.

"Acho que é muito reconfortante acreditar em vidas passadas e reencarnação. Eu tento sempre buscar, leio sobre isso em várias religiões mas ninguém nunca veio me falar que vai realmente acontecer, a gente não tem essa certeza."