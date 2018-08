No ar em Malhação, Bella Piero revela que já teve fã obsessivo

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS0 - Em "Malhação - Vidas Brasileiras" (Globo), a atriz Bella Piero vive a personagem Sofia, uma fã obsessiva que persegue o cantor Garoto (Pedro Maya). Na vida, aconteceu o contrário: a atriz de 22 anos é que foi vítima de um admirador exagerado.

"Essa coisa de paixão platônica já aconteceu comigo e é algo assustador. A pessoa criou um Instagram fake e ficava me mandando mensagens do tipo: 'Você está linda com essa blusa listrada', 'Você acabou de entrar no seu carro e a placa dele é tal', 'Sei onde você mora'."

Piero conta que pediu para a pessoa se identificar, pois a situação havia passado dos limites. Diante da negativa do fã obsessivo, a atriz o bloqueou. Ela ressalta que só tomou uma atitude mais drástica porque não encontrou outra saída.

"Normalmente tenho o maior cuidado, carinho e vontade de falar com os meus seguidores. Acho essencial estar em contato."

Fã de Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Audrey Hepburn, Glória Pires, Fernanda Montenegro e Marieta Severo, a intérprete de Sofia garante que nunca teve uma relação de obsessão com nenhum de seus ídolos.

Ela também relembra a época em que era fã do grupo musical mexicano RBD: "Quando eu tinha uns nove anos, era enlouquecidamente apaixonada por eles. A banda veio do México fazer um show aqui no Rio e eu não consegui comparecer. Sempre digo ao meu namorado que eu veria o show deles até hoje, se viessem para cá. Mas sem psicopatia [risos]."

Na novela teen, Sofia tem 17 anos e estuda no colégio Sapiência. Segundo a atriz, a personagem é uma jovem inconsequente, que não pensa muito bem no que faz e no que fala. "Ela é um pouco desequilibrada. Se apaixona pelo Garoto de forma maníaco-obsessiva. Ela começa a perseguí-lo. Coloca na cabeça que vai conseguir namorar com ele", explica. "Acho que isso é uma forma de compensar um vazio existencial enorme que ela tem", acrescenta.

Nos próximos capítulos, Garoto tentará colocar um ponto final no relacionamento com Sofia, mas ela ficará furiosa e não aceitará a separação.

EVOLUÇÃO COMO ATRIZ

Bella Piero estava fora do ar há três meses, desde que a novela "O Outro Lado do Paraíso", que foi exibida na faixa das 21h, chegou ao fim.

A atriz foi elogiada pelo público e pela crítica por sua atuação como Laura na trama de Walcyr Carrasco. A personagem havia sofrido abuso sexual por parte do padrasto na infância.

"Laura me mudou muito como atriz, como mulher, como ser humano. Me fez evoluir vidas", afirma.

Segundo ela, a novela contribuiu para que as denúncias de abuso sexual triplicassem no Brasil. A atriz, inclusive, virou representante de uma campanha de empoderamento feminino da ONU, chamada "Ela decide seu presente e seu futuro", que visa promover o empoderamento e os direitos das mulheres para que alcancem seu pleno potencial e possam fazer valer suas decisões sobre sua sexualidade e sobre a reprodução.

"Acho que é impossível ser mulher hoje em dia, nessa sociedade machista e com essa cultura de estupro, e não ter passado por algum assédio moral, verbal, físico ou psicológico. E isso às vezes está no detalhe. É a piada que você escuta, a ridicularização, a inferiorização. Eu sempre vivi isso, mas agora eu não aceito mais."

Após o trabalho em "O Outro Lado do Paraíso", Piero chegou a receber propostas de trabalho da Netflix e de alguns canais. A atriz, no entanto, não revela quais são os seus próximos projetos. "Estou tomando cuidado para escolher a história que quero contar. Acho importante que isso esteja alinhado com meu momento de vida e com o que eu quero falar."