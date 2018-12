No Atlético, Pablo luta contra despedida do time e do clube

Redação Bem Paraná

O atacante Pablo, do Atlético, luta contra duas possíveis despedidas. Uma delas, do time, já que ele corre risco de virar desfalque para o segundo jogo das finais da Copa Sul-Americana. A outra do clube, já que ele admitiu que o Flamengo está interessado em levá-lo para a próxima temporada.

Na quarta-feira (5), Pablo marcou o gol do Atlético aos 5 minutos do segundo tempo no empate em 1 a 1 com o Junior, em Barranquilla, pela final da Copa Sul-Americana. Fez minutos após o gol, ele saiu, com lesão na panturrilha direita. O jogo de volta será na próxima quarta-feira (12). E ele corre para se recuperar.

Pablo admitiu que já sentia dores antes da partida. “Tem algo que a gente fala com os médicos. Eles falam que, quando tem uma dor que está te impossibilitando, ‘se fosse final, você jogaria’. É isso que aconteceu”, disse o jogador, na entrevista coletiva após a partida. “A equipe de fisioterapia está de parabéns, conseguiu me colocar em campo”.

O jogador tem uma semana para se recuperar. Do contrário, o ano para ele está acabado. O eventual desfalque ganha peso porque Pablo é um dos artilheiros do time na Sul-Americana, com 4 gols, ao lado de Nikão – chegou a essa marca ao anotar o gol da equipe contra o Junior. “Estou muito feliz com o gol, mas senti (a lesão) um pouco mais forte, não dava para continuar”, disse ele. “Agora é tratar. Espero, sim, jogar o próximo (jogo)”.

Na partida em Barranquilla, Pablo foi substituído por Rony, aos 16 minutos do segundo tempo. Se o atacante titular não puder jogar, Rony é uma das opções para entrar em seu lugar. As outras seriam Marcinho e Bergson. Apenas este último não demandaria uma troca de posicionamento de outros jogadores.

Flamengo

Sobre o Flamengo, Pablo diz que soube do interesse através da mídia. “Com internet hoje em dia, não tem como não saber das notícias. Mas não é algo que me preocupo ou perco meu sono”, disse o jogador. “É algo que acontece quando você está num bom momento. Os clubes vão te procurar, mas a mim não chegou nada”.

Pablo tem contrato com o Atlético até 30 de abril de 2021. A multa rescisória chega a 40 milhões de euros (R$ 174,8 milhões). A oferta do Flamengo seria de 7 milhões de euros (R$ 30,5 milhões). Segundo informações de bastidores, o clube paranaense não abrira negociação por menos de 10 milhões de euros (R$ 43,7 milhões).