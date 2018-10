No atual elenco, Marcelo Cirino é o jogador com mais gols pelo Atlético

Silvio Rauth Filho

O ponta Marcelo Cirino, 26 anos, é o jogador com mais gols pelo Atlético Paranaense entre os integrantes do atual elenco. Ele soma 36 gols em 130 partidas pelo clube – média de 0,27. O último deles foi na quarta-feira (dia 3), na vitória por 2 a 1 sobre o Caracas, pela Copa Sul-Americana.

O segundo colocado da lista é o atacante Pablo, 26 anos, que tem 28 gols em 143 partidas pelo Atlético — média de 0,19. Em terceiro, aparece o meia Nikão, com 19 gols em 159 jogos — média de 0,12.

Contando apenas a temporada 2018, o goleador é Pablo, com 13 gols em 37 partidas. Cirino chegou em junho, durante a pausa para a Copa do Mundo, e disputou apenas 11 jogos até agora — marcou quatro gols.

Revelado na base do Atlético, a fase mais goleadora de Cirino foi na Série B de 2012, com 16 gols em 30 partidas. Outro bom momento foi no Brasileirão 2013, na campanha do terceiro lugar, que rendeu vaga na Libertadores ao clube. Naquela competição, ele fez sete gols e nove assistências em 30 jogos.

Em 2018, Cirino vem atuando nas pontas na maior parte do tempo, mas já foi improvisado como centroavante pelo técnico Tiago Nunes.

HISTÓRIA

Os maiores artilheiros do Atlético em toda história são o meia Sicupira (157 gols entre 1968 a 1976), o meia Jackson (140 gols entre 1944 e 1954) e o centroavante Kleber Pereira (124 gols entre 1999 e 2002). O maior goleador da história recente do clube é o meia Paulo Baier, com 65 gols em 192 partidas, de 2009 a 2013.

OS ARTILHEIROS DO ATLÉTICO DESDE 2012

Jogador Gols Jogos Média Ederson 42 107 0,39 Marcelo Cirino 36 130 0,27 Douglas Coutinho 29 136 0,21 Pablo 28 143 0,19 Paulo Baier* 26 76 0,34 Marcos Guilherme 21 143 0,15 Nikão 19 159 0,12 Walter 16 73 0,22 Hernani 16 104 0,15