No auge aos 30 anos, Dedé faz planos no Cruzeiro e evita sonhar com Europa

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de superar graves lesões no joelho, Dedé deu uma volta por cima e atravessa sua melhor fase na carreira. Grato ao Cruzeiro, o zagueiro faz planos para continuar no clube mesmo ciente da possibilidade de ofertas tentadoras na próxima janela. Pelo menos por enquanto, seu objetivo é fincar raízes no clube, seguir presente nas convocações de Tite e estar presente na próxima Copa do Mundo.

Dedé está chamando atenção desde o início do ano, quando voltou de lesão. Prova disso foi que, em julho, Tite incluiu o zagueiro na lista de suplentes para a Copa do Mundo. O jogador acabou não indo, mas recebeu a notícia como uma motivação para dar ainda mais retorno dentro de campo.

Na mesma época, foi sondado pelo Lyon, da França, mas a diretoria do Cruzeiro afastou qualquer possibilidade de transferência. Desta vez, novos clubes deverão se interessar pelo atleta, mas o defensor mostra pés no chão para continuar sua trajetória na Toca.

"Não vou falar que é sonho, porque estou mentindo. Como eu já falei em outras entrevistas, meu objetivo no futebol foi dar um sustento para minha mãe, minha família. A gente vai conhecendo o futebol, vai aprendendo, a gente fica próximo. Como a seleção ficou próxima, a gente começa a sonhar com essa situação. Hoje nem tem como pensar futuramente. Falar que sonho em jogar na Europa? Não tem como falar isso. Mas eu estou feliz aqui, estou sendo bem tratado aqui, ganhando títulos. Espero ganhar outros títulos que não conquistei", disse o zagueiro, no último fim de semana.

O atual contrato de Dedé vai até dezembro de 2021. Hoje aos 30 anos, o zagueiro faz planos também para seguir jogando com a amarelinha. Inspirado em Thiago Silva, o defensor quer chegar à Copa do Mundo de 2022 e provar que a idade não é sinônimo de baixo nível.

Dedé não era convocado para a seleção brasileira desde 2012, quando ainda defendia o Vasco. Agora, já esteve presente em duas convocações de Tite, se ausentando de uma terceira por causa das finais da Copa do Brasil. Antes disso, virou símbolo de superação ao encarar uma viagem dos Estados Unidos para São Paulo e aterrissar a poucas horas de entrar em campo para a vitória sobre o Palmeiras, na semifinal da competição.