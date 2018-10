No boxe, Brasil conquista primeira medalha de ouro nos Jogos da Juventude

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O boxe rendeu ao Brasil sua primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude 2018, em Buenos Aires, a um dia do fim do evento.

Nesta quarta-feira (17), o boxeador Keno Machado, 18, superou o argelino Farid Douibi na final da categoria peso médio (até 75 kg) e ficou com o ouro. O brasileiro venceu por decisão unânime dos cinco árbitros.

"Nem sei o que falar. Não sei como vou comemorar depois. A gente vem se preparando desde 2016 para este momento e estou muito feliz", disse Machado, logo depois do combate.

O Brasil já havia faturado outra medalha no boxe. Luiz Gabriel Oliveira, 17, porta-bandeira da delegação brasileira, ficou com o bronze no peso mosca (49-52 kg).

Luiz Gabriel é neto de Servílio de Oliveira, também boxeador e medalhista de bronze na Olimpíada de 1968, na Cidade do México.

O evento se encerra nesta quinta-feira (18). Até aqui, o Brasil soma 12 medalhas: 1 ouro, 4 pratas e 7 bronzes.

Com esse desempenho, a delegação supera a edição de 2010, em Singapura, na qual ficou com 7 medalhas. Em 2014, na China, somou 15.