No Conversa com Bial, Aline Barros diz ter cursado biologia antes de virar cantora

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vencedoras de sete Grammys Latinos, Aline Barros, 41, demorou para encarar a música gospel como uma carreira a ser seguida. Ela conta que chegou a cursar a faculdade de biologia por achar que o laboratório fosse o melhor lugar para as pessoas tímidas.

"No meio do curso, percebi que não era aquilo, que aquele não era o meu lugar. Mas fui até o final para honrar os meus pais", afirma ela, que é pastora e será uma das convidadas do programa Conversa Com Bial desta terça-feira (24).

Bruna Karla, 29, que afirma ter se inspirado em Aline para iniciar a carreira de cantora gospel, aos 11 anos, também estará no programa falando sobre política, feminismo e da relação da música religiosa com o futebol -Aline é casada há 18 anos com o ex-jogador de futebol Gilmar dos Santos.

Em março, a pastora gerou polêmica ao dizer, em entrevista à jornalista Mariana Godoy, que não concorda com relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. "Conheço homossexuais que já fizeram meu cabelo, minha maquiagem e são pessoas queridas. Mas, em relação à prática daquilo que fazem, não posso dizer que concordo".

"Meu posicionamento sempre vai ser aquilo que a palavra de Deus me orienta. Ele criou o homem e a mulher e, em sua plenitude, pensou na estrutura de família para que o homem pudesse se unir a mulher, os dois fossem uma só carne e pudessem se multiplicar e encher a terra", disse ela na ocasião.