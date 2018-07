No Coritiba, Jonatas Belusso vira esperança contra baixa média de gols

Redação Bem Paraná

O Coritiba marcou apenas 18 gols em 15 jogos na Série B deste ano. Para tentar reverter essas situação, o time deverá ter a estreia do atacante Jonatas Belusso como titular neste sábado (21), às 16h30, contra o São Bento, no Couto Pereira. A seu favor, o cartaz: Belusso foi o grande artilheiro do Londrina na última Série B.

Em 2017, Belusso marcou 11 gols em 17 jogos pelo Londrina, uma média de 0,64 gol por jogo. Quando saiu, rumo ao Al Shabab (Arábia Saudita), era o goleador máximo da Série B.

No atual elenco do Coritiba, ninguém chega sequer perto desta marca, após 15 rodadas de Série B. O meia-atacante Guilherme Parede, goleador máximo da equipe, marcou apenas seis vezes. Outro meia-atacante, Yan Sasse, marcou 3. Alisson Farias e Bruno Moraes anotaram dois gols cada. Com um gol, aparecem Chiquinho, Kady, Vinícius Kiss e o goleiro Wilson – além de João Paulo, que foi cedido ao Londrina.

Belusso, de 30 anos, veio para o Coritiba por empréstimo junto ao Vitória (BA) e chegou ao Alto da Glória em 4 de julho. Atuou apenas alguns minutos contra o Guarani, na última rodada. Nesta semana, vem treinando como titular no ataque. Nesta quinta-feira (19), estava escalado ao lado de Alisson Farias e Guilherme Parede na linha de frente.

Poupados

O zagueiro Thalisson Kelven e o volante Vitor Carvalho foram poupados do treino desta quinta. O zagueiro Romércio foi testado no setor defensivo. No meio campo, Simião trabalhou ao lado de Uillian Correia e de Yan Sasse.

Rafael Lima

Além de Belusso, outro jogador que pode estrear como titular no Coritiba é o zagueiro Rafael Lima, recém-contratado junto ao América-MG e apresentado nesta terça-feira (17). Nesta quinta-feira (19), o nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Isso dá condições legais de jogo para defensor.