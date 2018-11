No DF, Rosso muda apoio e declara voto em Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de ter anunciado apoio a Alvaro Dias (Pode) para a Presidência da República, o candidato ao governo do Distrito Federal Rogério Rosso (PSD) mudou de posição e declarou nesta terça-feira (2) que vai votar em Jair Bolsonaro (PSL).

A afirmação, feita em debate promovido pela TV Globo, coloca em situação delicada o senador Cristovam Buarque (PPS), que tenta a reeleição e apoia Rosso no DF. Para presidente, Buarque está com Marina Silva (Rede).

O PSD de Rosso fechou apoio a Geraldo Alckmin (PSDB). Apesar disso, em agosto, ele fechou parceria para dar palanque a Alvaro Dias. Agora, ele muda o apoio para o militar reformado, que lidera as pesquisas de intenção de voto.

Na última pesquisa Datafolha, divulgada na sexta-feira (28), Rosso aparecia na quinta posição, com 8%.

O deputado federal do PSD foi presidente da comissão que analisou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

No debate, a declaração de apoio a Bolsonaro foi criticada pelo candidato do PT, Júlio Miragaya, que disse que o candidato do PSL representa um retrocesso.