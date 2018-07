No dia do hambúrguer, Cabify dará desconto a quem for ao Whatafuck

Bem Paraná

No dia 28 de Maio comemora-se o Dia Mundial do Hambúrguer, um dos pratos mais amados e requisitados no mundo todo. Para comemorar a data, a Cabify fechou uma parceria com a Hamburgueria Whatafuck, em Curitiba, e oferecerá 25% de desconto a todos os usuários que tiverem como ponto de partida ou chegada de suas corridas os endereços das duas unidades do restaurante, uma localizada no Centro e a outra no Shopping Hauer. A promoção é válida das 18h à meia noite, com desconto máximo de R$15 por corrida.

Além da qualidade e da segurança, fatores que sempre destacamos na Cabify, buscamos constantemente fechar parcerias para favorecer os usuários nas cidades onde atuamos. Essa ação que faremos com a Whatafuck é prova disso. Queremos que nossos passageiros tenham um domingo agradável, locomovendo-se pela cidade com conforto e segurança e possam desfrutar das delícias da hamburgueria , afirma Thais Cunha, gerente geral da Cabify em Curitiba.

Presente desde março na capital paranaense, a Cabify se destaca pela sua qualidade no serviço e na segurança, pois tem um processo de seleção dos motoristas parceiros, que inclui capacitação presencial, exames toxicológicos, e a exigência de carros novos, com ano a partir de 2012. Além disso, a empresa aceita pagamentos somente via cartão de crédito e PayPal.



Hamburgueria Whatafuck

Endereços:

Av. Vicente Machado, 845 - Centro- Curitiba

Shopping Hauer- Av. Vicente Machado, 845 - Centro- Curitiba