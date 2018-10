No Dia dos Animais, cães ocupam igrejas e tutores pedem proteção a são Francisco

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cachorrinhos ocuparam bancos e corredores de igrejas dedicadas a são Francisco nesta quinta-feira (4), Dia dos Animais e também do protetor dos bichinhos. Tutores aproveitaram para pedir ou agradecer pela saúde dos animaizinhos.

Patrícia Thaís que cuida de Sol, 7, levou a golden para uma bênção na paróquia da Vila Clementino, zona sul de São Paulo. “Sou fã de são Francisco. Vim agradecer, não pedir”, afirma ela, tutora de três cães.

Maria, 2 anos, foi adotada há uma semana e levada para a celebração. Segundo Isabel Parreira, a cadela foi atropelada e estava no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Osasco, região metropolitana. Está se recuperando, mas, para não forçar o corpinho, ficou em um carrinho. Isabel afirma que seu outro cachorro, Zé, 6, ficou em casa por ser mais arteirinho. “Nunca tinha vindo [à paróquia]. Resolvi trazer ela porque era a que mais estava precisando”, diz.

O tamanho pode assustar, mas Ziva, da raça pastor alemão, cheirava e lambia cães que se aproximavam. O tutor, Marcelo Gomes, diz que cadela, de um ano, foi abandonada filhote. “[Os antigos tutores] levaram para o hotel-escola para adestrar e, depois, não quiseram mais]”, diz. Seus outros dois cães, a labradora Babi, 13, e o salsichinha Bob, 11, ficaram em casa por causa da idade.

Angélica Marucci foi ao santuário no centro da capital paulista para agradecer. Com a pinscher Ana Carolina, 13, no colo, ela conta que a cedelinha sofreu um AVC no ano passado, mas se recuperou. “Dia 11 vai fazer um ano. Achei que iria perde-la. Pedi a são Francisco e prometi que, se ela se recuperasse, traria [na igreja]. E ela está aqui.”

Alessandra Del Pozzo se deslocou da Vila Guilhermina (zona leste) para pedir pela saúde de dois de seus cãezinhos, de aproximadamente 12 anos e que estão doentes. Os idosinhos eram representados no santuário pela cadela Espirro, resgatada há sete anos.

Alfredo, 3, recebeu a bênção do lado externo. Olhou com uma carinha desconfiada quando o frei apontou a água benta em sua direção, mas ficou quietinho. “Sou devota”, diz a tutora Ana Carolina Herve.

Em um carrinho, como um bebê, o gato Moleke demonstrava tranquilidade. Segundo Antonia de Fátima Pessoa, ele foi resgatado de um incêndio na favela do Moinho, na região central da cidade, há alguns anos. “Trago para agradecer. Por ter salvado ele, estava todo chamuscado”, afirma.

Nas duas igrejas, animais ficaram disponíveis para adoção. Na zona sul, protetores independentes levaram seis gatos e quatro cachorros. No centro, eram quatro cãezinhos da ONG Clube dos Vira-Latas.