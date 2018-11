No Grêmio, Renato diz que mantém sonho de treinar o Flamengo

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Renato Gaúcho permaneceu no Grêmio, mas segue com sonho de treinar o Flamengo. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (30), o treinador afirmou que o desejo foi apenas adiado.

“As propostas vieram, não só do Flamengo. Mas a verdade é que não me aborreci com o pessoal do Flamengo, fiquei honrado por mais um convite. Conversei, sim, com um dos candidatos, e o Grêmio sabia de tudo isso. Não foi dessa vez, o sonho continua. Tem muito tempo para ser realizado. Preferi ficar pela conversa que sempre tive com o presidente, pelo carinho da torcida, por dirigir um grupo maravilhoso e vencedor. Acima de tudo, porque acredito que tenho muita coisa para conquistar aqui no Grêmio”, afirmou.

Renato Gaúcho teve permanência confirmada no Grêmio na tarde de quinta-feira. Após reunião, ele renovou seu contrato até o fim do ano que vem.

Apesar da negativa, conforme apurou o UOL Esporte, as informações vazadas e o ambiente que se formava no Rio de Janeiro pesaram para opção de permanecer em Porto Alegre. Renato aceitou uma proposta financeiramente inferior no Sul, apesar de ainda assim ter recebido aumento salarial.

“Eu sigo com o sonho de treinar o Flamengo. Só foi adiado”, repetiu.

A manifestação longa desta sexta ainda deu espaço para sorrisos e brincadeiras. O ex-atacante disse que não vai conceder entrevista após a última rodada do Brasileiro, domingo, pois sai de férias e tem voo marcado para logo depois do jogo. Vai para o Rio, onde tem residência fixa.

“Estou à frente de um grupo maravilhoso. Me reuni com a direção e falamos no ano que vem, em nomes, contratações, é provável que cheguem jogadores”, referiu. “O André (Zanotta, executivo de futebol) trabalha 30 dias por ano, eu trabalho 11 meses, agora é a hora dele trabalhar”, sorriu o animado treinador.