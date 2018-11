No Maracanã, Paraná Clube tenta sair da 'estaca um'

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube volta a campo nesta segunda-feira (dia 8) às 20 horas. A partida será contra o Fluminense, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time tenta sair da “estaca um” como visitante. Nas partidas fora de casa, só somou um ponto até agora — empate com a Chapecoense. É o pior visitante da competição.

Outros três clubes ainda não venceram fora de casa no Brasileirão 2018, porém somaram mais pontos. O Vasco arrancou seis empates como visitante. Atlético-PR e Chapecoense, cinco.

O técnico Claudinei Oliveira tenta sua primeira vitória. Foram três empates e seis derrotas desde a sua chegada.

No total, o Paraná está há 13 jogos sem vencer. É o maior jejum do Brasileirão 2018. A pior marca anterior na competição era do Ceará, com 12 partidas sem vitórias no início da competição.

PRIMEIRO PASSO

O Paraná precisa vencer todas partidas restantes na competição para ter chances de escapar do rebaixamento. “A gente ouve que precisa ganhar nove, dez jogos. Se não ganharmos o primeiro, não vamos ganhar dez. Não estamos conseguindo dar esse primeiro passo. Então não adianta ficarmos projetando. De repente, vamos lá e ganhamos do Fluminense, do Bahia. Aí você já começa a sonhar com outras coisas. Nosso objetivo tem que ser ganhar os jogos”, afirmou o técnico Claudinei Oliveira.

ESCALAÇÃO

Claudinei conta com os retornos dos zagueiros Renê Santos e Rayan, que cumpriram suspensão na última rodada. No entanto, afirmou que pode repetir a escalação da última rodada. “Nós temos a opção de repetir a equipe que fez um jogo correto contra o Vasco. O resultado foi ruim pelas nossas pretensões, mas se olhar jogador por jogador, a gente fez um bom jogo contra uma equipe mais experiente na Série A. Vamos procurar manter, com essa exceção da zaga, que vamos testar ainda até domingo. O restante da equipe deve ser o mesmo e não tem porque fazer muito mistério”, disse.

O lateral-direito Júnior, o lateral-esquerdo Igor e os meias Nadson e Maicosuel seguem fora, em recuperação.

Já o Fluminense não terá o lateral Léo, lesionado.

FLUMINENSE x PARANÁ

Fluminense: Júlio César; Digão, Gum e Ibañez; Matheus Norton, Richard, Jadson, Sornoza e Ayrton Lucas; Everaldo e Luciano. Técnico: Marcelo Oliveira.

Paraná: Richard; Leandro Vilela, René Santos (Charles), Rayan e Mandur; Alex Santana e Torito González; Deivid, Silvinho e Juninho; Ortigoza. Técnico: Claudinei Oliveira

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP)

Local: Maracanã, segunda-feira às 20 horas