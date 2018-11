No Maranhão fila foi por mudança de seção após biometria

Folhapress

SÃO LUÍS, MA (FOLHAPRESS) - Mais do que leitura da biometria, o rezoneamento de eleitores foi a principal causa de filas na eleição em São Luís. Devido ao recadastramento biométrico, que cancelou 216 mil títulos, três zonas eleitorais da capital do Maranhão foram extintas e muitas pessoas tiveram as zonas e seções alteradas.

Apesar de votarem no mesmo local, quando chegavam percebiam que a seção anterior não existia mais, e demoravam até encontrar a sala da nova seção. Isso gerou confusão e filas.

São Luis foi uma das 92 cidades do Maranhão, das 217, que teve obrigatoriedade da biometria para a eleição de 2018. Segundo o TRE-MA, mais de 75% dos eleitores do Maranhão já precisaram usar a biometria para votar neste domingo (7). Até o momento não há relato de falhas nos equipamentos.