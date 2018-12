No Mundial Feminino de futebol, Brasil reencontrará carrasca de 2015

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (8), a Fifa sorteou os grupos da próxima Copa do Mundo de futebol feminino que será disputada na França entre os dias 7 de junto e 7 de julho de 2019.

A seleção brasileira foi sorteada para o Grupo C, que é encabeçado pela Austrália, país que eliminou o Brasil na última edição do torneio, em 2015.

Na ocasião, as brasileiras haviam se classificado em primeiro lugar do Grupo E e as australianas, em segundo do Grupo D. Nas oitavas de final, o gol de Kyah Simon decretou a vitória de sua seleção por 1 a 0.

Marta após o final da partida contra a Austrália, jogo que eliminou o Brasil da Copa do Mundo de futebol feminino em 2015. Além de Brasil e Austrália, Itália e Jamaica completam o grupo C.

Atuais campeãs do mundo, a seleção dos Estados Unidos terá pela frente a Tailândia, a Suécia e Chile no Grupo F. Finalista em 2015, a seleção japonesa está no grupo D com Inglaterra, Escócia e Argentina.

A cerimônia aconteceu no teatro La Siene Musicale, em Île Seguin, uma ilha no rio Sena, localizada entre nos subúrbios de Paris e contou com a presença de personalidades como Kaká e o técnico atual campeão do mundo com a França, Didier Deschamps.

Confira os grupos da Copa do Mundo de Futebol Feminino Grupo A

França

Coreia do Sul

Noruega

Nigéria

Grupo B

Alemanha

China

Espanha

África do Sul

Grupo C

Austrália

Itália

Brasil

Jamaica

Grupo D

Inglaterra

Escócia

Argentina

Japão

Grupo E

Canadá

Camarões

Nova Zelândia

Holanda

Grupo F

Estados Unidos

Tailândia

Chile

Suécia