No Nordeste, Haddad ensaia campanha 'paz e amor'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em atos nos municípios vizinhos de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE), Fernado Haddad (PT) adota discurso apaziguador na reta final do primeiro turno para tentar fazer frente a Jair Bolsonaro (PSL), com quem pode travar um embate direto na segunda etapa da disputa.

"Eu vejo os outros candidatos fazendo ataques na televisão, e a nossa campanha é só proposição, só amor, só paz, que é o que o brasileiro quer", disse Haddad em Juazeiro (BA), antes de sair em carreata até Petrolina (PE).

O candidato do PT buscou reforçar o vínculo entre sua imagem e a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba. Haddad lembrou ter discutido com seu padrinho a criação de sedes de universidades na região durante uma visita aos municípios.

O petista faz campanha ao lado dos governadores da Bahia, Rui Costa (PT), de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), e do Piauí, Wellington Dias (PT), todos candidatos à reeleição.

No início do ato, Costa fez piada com o fato de Haddad ser pouco conhecido no Nordeste antes de substituir Lula como candidato à Presidência pelo PT. "Falavam que o povo nordestino não ia saber dizer seu nome", disse, antes de pedir que o público repetisse o nome do petista.