No PA, Helder e Jader Barbalho lideram com folga para governo e Senado, aponta Ibope

Folhapress

MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - Ex-ministro dos governos Dilma (PT) e Temer (MDB), o emedebista Helder Barbalho tem chance de vencer a disputa pelo Pará ainda no primeiro turno, aponta pesquisa Ibope.

O filho do senador Jader Barbalho está com 47% das intenções de voto. Num distante segundo lugar, aparecem Márcio Miranda (DEM), com 15%, e o petista Paulo Rocha (13%). Há empate técnico.

Os demais candidatos são: Cléber Rabelo (PSTU), com 2%, e Fernando Carneiro (PSOL), também com 2%.

Brancos e nulos somam 13%, enquanto os que não sabem ou não responderam correspondem a 8% dos entrevistados.

Na pesquisa anterior, em meados de agosto, Helder tinha 43%, ou seja, em um mês, oscilou pra cima dentro da margem de erro.

Rocha manteve os 13%, e Miranda contava 11% das intenções de voto.

Na corrida ao Senado, Jader Barbalho tem 37% e deve se reeleger com folga. Já a segunda vaga vê uma disputa acirrada entre Flexa Ribeiro (PSDB), com 16%, Zequinha Marinho (PSC), 14%, Mário Couto Filho (PP), 13%, Zé Geraldo (PT), 13%, e Úrsula Vidal (PSOL), com 12%.

O levantamento, feito entre 13 e 16 deste mês, é encomenda da TV Liberal, afiliada da Rede Globo, e tem margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Está registrada no TSE sob o número BR-08454/2018.