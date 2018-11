No Paraná, 33 urnas apresentaram problemas e tiveram de ser substituídas; em Curitiba foram sete

Redação Bem Paraná com assessoria

Em todo o Paraná, subiu para 33 o número de urnas que apresentaram problemas e tiveram de ser substituídas. Em Curitiba foram sete, de acordo com as informações do primeiro balanço do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Houve problemas que obrigaram a substituir as urnas em Chopinzinho, Cianorte, Campina Grande do Sul, Engenheiro Beltrão, Francisco Beltrão, Londrina, Piraquara, Realeza, Santa Fé, São José das Palmeiras, São José dos Pinhais, Guaratuba, Jussara, Mariluz, Paiçandu, Palotina, Reserva, Loanda e Corbélia.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 310 urnas foram substituídas até as 10h em todo o país. Esse valor representa apenas 0,06% do total de 525,9 mil urnas, segundo boletim divulgado após as 11h.

Os estados com mais urnas substituídas foram São Paulo (49), que é o maior colégio eleitoral do país, e Minas Gerais (46). O primeiro turno da eleição ocorre das 8h até as 17h (horário local).

No exterior, o período de votação de brasileiros para o primeiro turno das eleições de 2018 já terminou em 18 países. Até as 10h, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que já foi concluída a votação nos seguintes locais: Nova Zelândia, Austrália, Japão, Coreia do Sul, China, Taiwan, Cingapura, Filipinas, Malásia, Hong Kong, Timor Leste, Indonésia, Vietnã, Tailândia, Índia, Nepal, Emirados Árabes e Omã, segundo o TSE.