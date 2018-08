No Paraná Clube, Biteco consegue jogar 60 minutos por mês, em média

Silvio Rauth Filho

O meia-atacante Guilherme Biteco, 24 anos, passou mais tempo fora de campo do que jogando desde que chegou ao Paraná Clube. Castigado por lesões, o jogador só atuou em 27 das 98 partidas que o clube disputou nesse período, entre janeiro de 2017 e agosto de 2018. Ficou fora em 73% dos jogos.

Além disso, só conseguiu atuar do início ao fim, por 90 minutos, em quatro das 27 partidas. Essas quatro foram em 2017.

No total, Biteco ficou 1.189 minutos dentro de campo desde que chegou ao Paraná Clube. A média é de 60 minutos jogados por mês. Se forem descontados os meses que o clube ficou inativo, sem jogos, a média do jogador atuação sobre para 69 minutos a cada 30 dias.

Em 2018, o jogador esteve em cinco partidas – quatro como substituto e uma como titular. Na última quarta-feira, ele começou jogando contra o São Paulo e durou 40 minutos em campo. Acabou substituído com uma contusão muscular. O departamento médico do clube ainda não divulgou a previsão do tempo de recuperação.

Biteco chegou ao Paraná em janeiro de 2017 e começou a jogar em fevereiro. Ganhou a posição de titular e ficou em atividade até junho, quando rompeu o tendão de aquiles. Voltou a jogar em maio de 2018. Entrou como substituto em duas partidas em maio e mais duas em junho. Nas férias, durante a pausa para a Copa do Mundo de 2018, o jogador sofreu uma lesão muscular e acabou punido pela diretoria.

Em relação ao desempenho, Biteco marcou quatro gols e fez quatro assistências nos 27 jogos pelo Paraná.