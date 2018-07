No Paraná Clube, Micale testa quinta opção para centroavante

Silvio Rauth Filho

O técnico Rogério Micale tem variado a formação do Paraná Clube durante o Campeonato Brasileiro. A cada partida, o treinador faz adaptações para anular os pontos fortes do adversário e para aproveitar fragilidades do outro lado. Além disso, tenta adequar as qualidades dos seus jogadores ao estilo de jogo.

Dentro dessa metodologia, Micale acabou utilizando quatro jogadores na posição de centroavante durante as 12 primeiras rodadas do Brasileirão. O atacante Carlos foi o mais utilizado ali, com cinco atuações. Ele também atuou como extremo (meia-atacante pelo lado do campo) em outras seis partidas. No total, marcou um gol.

Thiago Santos é especializado na função de centroavante e jogou em cinco partidas (três como titular) no Brasileirão. Marcou um gol.

Os outros dois que ocuparam esse espaço em campo são os meias Caio Henrique e Carlos Eduardo. No entanto, quando o Paraná tinha a posse de bola, eles não faziam a função de centroavante. Ambos tinham como função criar jogadas ofensivas e não apenas aguardar por uma chance de finalização na área. Caio Henrique atuou como “falso 9” em três jogos e Carlos Eduardo, em um.

Na pausa do Brasileirão, Micale aproveitou para fazer um novo teste: utilizar Léo Itaperuna como centroavante. Nas 12 primeiras rodadas da competição, ele jogou como extremo (meia-ponta). No amistoso contra o River Plate uruguaio, na última quinta-feira, Itaperuna foi testado como centroavante. “Pude observar algumas variantes, que podem ser aplicadas no Brasileiro”, disse Micale. “Ele possui bom tempo de bola, impulsão, sabe jogar entre os zagueiros”, explicou.

No amistoso, o Paraná começou com a seguinte formação: Thiago Rodrigues; Júnior, Cléber Reis, Rayan e Igor; Leandro Vilela, Alex Santana e Carlos Eduardo; Raphael Alemão, Silvinho e Léo Itaperuna.

Carlos não foi utilizado porque está em recuperação.

A impressão é que Micale utilizará Thiago Santos (1,84 m de altura) quando precisar de maior presença física e jogo aéreo. Carlos e Léo Itaperuna são opções para a posição de centroavante quando o técnico quiser maior mobilidade.