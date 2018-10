No Paraná, mulheres ganham 13,17% a menos que homens

Da Redação Bem Paraná

O salário médio pago a uma mulher no Paraná é 13,17% menor que o pago a um homem. Enquanto na média a mulher recebe R$ 2.786,52, os homens têm salário de R$ 3.092,94. Os dados são da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) do Ministério do Trabalho, divulgada ontem, comparando dados de 2016 e 2017.

Apesar da diferença salarial entre gêneros ainda ser grande, uma boa notícia é que ela vem se reduzindo nos últimos anos. Em 2017, o salário médio real das mulheres cresceu mais do que o dos homens, chegando a R$ 2.708,71 no País, uma elevação de 2,6% em relação a 2016, enquanto o rendimento masculino subiu 1,8%, alcançando R$ 3.181,87.

No cenário nacional o Paraná situa-se numa posição intermediária. Não está entre aqueles onde a discrepância é um abismo, nem entre os com a menor distância. São Paulo, por exemplo, os salários têm uma diferença de quaase 20% — R$ 3.596,33 para homens contra R$ 2.904,23 para as mulheres. O salário mais parelho está no Distrito Federal — 0,63% entre o que é pago para os homens (R$ 5.338,35) e para as mulheres (R$ 5.304,47).

No ano passado, houve crescimento no emprego tanto para homens quanto para mulheres no País. Os vínculos empregatícios ocupados por homens correspondiam a 25,9 milhões de postos e por mulheres somavam 20,4 milhões.

Ranking de salários pagos