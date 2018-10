No período eleitoral, pequenas e médias empresas do Paraná aumentam faturamento em 24%

Da Redação Bem Paraná

Levantamento inédito aponta que de agosto até outubro, período da campanha eleitoral, as pequenas e médias empresas do Paraná registraram um crescimento de 24,1% no faturamento. O Estado é um dos cinco que mais sentiram esse efeito positivo. No cenário nacional a alta no período foi de 26,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram coletados junto a 1.225 empresas de todo país, que integram a base de dados da VHSYS, startup paranaense que fornece software na nuvem para micro, pequenas e médias empresas.

“Os dados atestam o crescimento da economia brasileira pelo terceiro mês consecutivo, movimento detectado pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC– Br) divulgado este mês”, diz Reginaldo Stocco, CEO da VHSYS. Segundo dados do Banco Central, a expansão na economia brasileira foi de 0,47% em agosto. Nos meses anteriores, julho e junho, o crescimento foi de 0,65% e 3,45%, respectivamente.

Os maiores ganhos foram no segmento de agência de empregos (494,5%), agência de viagens (281,4%) e fabricação de alimentos e bebidas (125,4%). As maiores perdas foram no segmento de atividades artísticas (-42,2%), construção civil (-32,7%) e imobiliária (-25,5).