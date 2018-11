No rádio, Haddad critica proposta de educação à distância de Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A crítica à proposta de educação à distância do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) marcou o programa de rádio do presidenciável Fernando Haddad (PT) nesta quarta-feira (17).

Uma mãe aparece questionando Bolsonaro sobre a merenda das crianças que não tem o que comer, as dúvidas tiradas pelos professores e sobre o trabalho dos profissionais da educação. "Que raio de ideia é essa?", questiona ao final.

Haddad diz que a proposta geraria demissão de professores e reduzia a qualidade da educação no país e apresentou seu projeto de adoção de escolas de baixo rendimento para melhorar a qualidade do ensino.

O candidato também criticou o projeto para segurança pública do candidato, dizendo que ele se limita a armar a população, e destacou que o deputado votou contra a PEC das domésticas e a CLT.

Não houve alterações no programa eleitoral de Bolsonaro, que manteve a fala de Cid Gomes com críticas ao PT e a comparação com as propostas de Haddad.