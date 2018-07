No "Raul Gil", Thammy não tira chapéu para a tia Sula

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Thammy Miranda esteve no "Programa Raul Gil", do SBT, exibido neste sábado (21), e criticou algumas atitudes de sua tia, a cantora Sula Miranda. As declarações fizeram parte do quadro "Para quem você tira o chapéu".

Sobre o relacionamento com a tia, ele diz que existe amor, mas que se magoou em diversas ocasiões. "Não tiro o chapéu para algumas atitudes. Ela é minha tia e amo de paixão. Tem amor. É mentira se falar que não tem. Algumas atitudes me magoaram. Teve coisas no reality que não concordei", explicou. Questionado pelo apresentador Raul Gil, ele confidenciou alguns episódios.

"Por exemplo, tem um programa que ela fez em outra emissora que ela não considerava a Andressa minha mulher, considerava uma amiga minha. Ela viveu nossa a vida. Fiquei chateado de ver isso em rede nacional", contou Thammy, que está há cinco anos com a parceira.

"Pra mim não passa na minha cabeça não amar alguém da minha família. Ela nunca me renegou, ela só não aceita a forma que eu sou. Ela acredita que Deus vai me mudar. Se Deus me mudar, OK. Pra mim tá OK, mas eu não vou sofrer", completou Thammy.