No retorno de Hernanes, São Paulo perde para o Guarani

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo voltou ao Pacaembu, nesta quinta-feira (31), pelo Campeonato Paulista, e sofreu uma nova derrota. Desta vez, a equipe tricolor perdeu por 1 a 0 para o Guarani. O gol campineiro foi marcado por William Matheus com um minuto de jogo.

Atrás no placar, o time tricolor buscou o empate durante toda a partida, mas parou na boa atuação da defesa do time de Campinas, em especial do goleiro Klever.

Aos 18min do segundo tempo, o técnico André Jardine tirou o zagueiro Anderson Martins e promoveu a estreia de Hernanes no Paulista. Principal contratação do clube na temporada, o meia tentou organizar o jogo e criar oportunidades de gol, mas, visivelmente sem ritmo, foi pouco efetivo contra a retranca do Guarani.

A situação ficou ainda mais complicada para o São Paulo a partir dos 32 minutos da etapa final, quando Liziero se machucou e teve de sair de campo. Jardine já havia feito as três alterações e teve de ficar com um jogador a menos.

Apesar do resultado, o São Paulo se mantém na liderança do Grupo D com seis pontos, um a mais que o Oeste, segundo colocado. O time tricolor volta a campo no domingo (3), às 17h, para enfrentar o São Bento, novamente no Pacaembu.

Já o Guarani conquistou a segunda vitória na competição e novamente diante de um "grande". Há uma semana, a equipe campineira havia batido o Corinthians por 2 a 1 no estádio Brinco de Ouro.

O resultado manteve o Guarani em terceiro lugar no Grupo B, com seis pontos. A equipe está atrás do Palmeiras, com dez, e do Novorizontino, com sete. Na próxima rodada, o Guarani encara o Mirassol, fora de casa, domingo (3), às 11h.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins (Hernanes), Reinaldo; Jucilei (Hudson), Liziero, Diego Souza; Helinho (Nenê), Pablo, Everton. T.: André Jardine

GUARANI

Klever; Léo Príncipe, Ferreira, Diego Giaretta, William Matheus; Romisson, Ricardinho, Lucas Crispim (Inácio), Felipe Amorim; Thiago Ribeiro (Fernando Viana), Diego Cardoso (Fernandes). T.: Osmar Loss

Estádio: Pacaembu, em São Paulo (SP)

Juiz: Douglas Marques das Flores

Cartões amarelos: Klever, Romisson e Felipe Amorim (Guarani)

Gol: William Matheus, a um minuto do primeiro tempo