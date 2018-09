No Rio, apoiadores de Bolsonaro aguardam chegada do candidato no aeroporto

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apoiadores do candidato a presidência Jair Bolsonaro (PSL) chegam ao aeroporto Santos Dumont, centro do Rio, para recepcioná-lo. Bolsonaro teve alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo, neste sábado (29). Ele estava internado para se recuperar de um atentado a faca.

A previsão é que o político desembarque no Rio às 16h40, de voo com origem no aeroporto de Guarulhos. Apoiadores chegaram em cerca de dez carros, com bandeiras e santinhos de candidatos a deputado locais.

A PRF e a Guarda Municipal montaram esquema de segurança no entorno do aeroporto. Há a expectativa de que Bolsonaro deixe o aeroporto por uma saída lateral.

No saguão do Santos Dumont, curiosos, passageiros, apoiadores e jornalistas aguardam a chegada do presidenciável. Os apoiadores devem seguir em carreata até a casa de Bolsonaro, em um condomínio na Barra da Tijica, zona oeste.