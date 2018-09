No Rio, apoiadores de Bolsonaro hostilizam equipe de TV da Globo

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Manifestantes pró-candidato Jair Bolsonaro (PSL) hostilizaram uma equipe da TV Globo na porta do condomínio onde o presidenciável tem residência, na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Cerca de cem apoiadores com bandeiras do Brasil e caixas de som estão desde o fim da tarde em frente ao condomínio do candidato, em apoio ao presidenciável que teve alta médica neste sábado (29).

De São Paulo, onde estava internado para se recuperar de um atentado a faca, Bolsonaro voou direto para o Rio.

Os apoiadores impediram, com gritos e ironias, que ao menos duas profissionais de televisão –uma da TV Globo e outra da RedeTV–, conseguissem fazer suas passagens durante o ato de apoio.

Aos gritos de "Globolixo" e dizendo que a Lei Rouanet iria acabar, os manifestantes hostilizaram as equipes, que tiveram que deixar o local.