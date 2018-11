No Rio, São Paulo começa série de jogos contra times que tentam fugir da Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo tem como seu principal objetivo no Campeonato Brasileiro garantir a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores.

Para alcançá-lo, terá de se sair bem em uma sequência de partidas contra equipes que brigam contra o rebaixamento, começando nesta quinta-feira (22), quando o time tricolor enfrenta o Vasco, em São Januário, às 20h.

Depois dos cariocas, os tricolores ainda vão ter pela frente o Sport, na segunda-feira (26), no estádio do Morumbi. Depois, o time encerra sua participação na competição em Chapecó, dia 2 de dezembro, diante da Chapecoense.

Na briga pela quarta colocação contra o Grêmio, os são-paulinos somam 62 pontos. Os gaúchos começaram a rodada com a mesma pontuação, mas à frente no primeiro critério de desempate, o número de vitórias(17 a 16).

No início do segundo turno, porém, o São Paulo não foi bem contra times que lutam contra a degola. Perdeu, pontos preciosos em empates com Paraná, Fluminense e América-MG, por exemplo.

"Vamos colocar todos os nossos esforços nessa quarta vaga, que é bem possível. A partir de agora, sempre serão jogos que valerão muito a todas as equipes. Com certeza, ninguém terá jogo fácil", avaliou André Jardine, técnico interino do São Paulo.

Será o terceiro jogo seguido do treinador, que pretende ser efetivado para 2019. Nos dois primeiros duelos, Jardine obteve empate com o Grêmio e venceu o Cruzeiro.

Para conseguir a vitória, Jardine espera que o meia Nenê consiga encerrar o jejum de gols pelo time tricolor.

A última vez que o jogador balançou a rede foi no dia 22 de agosto, no empate por 1 a 1 com o Paraná, no primeiro jogo do segundo turno.

Depois disso, o jogador passou por um período de baixa e foi parar no banco de reservas. No fim da passagem de Aguirre pelo São Paulo, o jogador chegou a ficar quatro partidas seguidas no banco. Com Jardine, contudo, Nenê retomou um lugar de importância entre os 11 titulares.

No empate contra o Grêmio, ele iniciou a partida como titular e saiu na etapa final. Na vitória contra o Cruzeiro, mais livre, voltou a atuar os 90 minutos e comandou o meio de campo da equipe tricolor.

O jogador de 37 anos será importante ofensivamente principalmente por causa da ausência de Diego Souza, que desfalca a equipe por causa de dores no joelho direito.

Autor do gol da vitória contra o Cruzeiro e artilheiro do time no ano, com 16 gols, o atacante não foi relacionado para a partida e deverá ser substituído pelo colombiano Tréllez. Outra baixa é Brenner, com edema na coxa esquerda.

Na zaga, Bruno Alves, suspenso, também será desfalque. Rodrigo Caio é o mais cotado para a vaga, mas Anderson Martins corre por fora.

VASCO

Fernando Miguel; Luiz Gustavo, Henríquez, Leandro Castán, Henrique; Desábato, Andrey, Thiago Galhardo, Yago Pikachu, Kelvin; Maxi López. T.: Alberto Valentim

SÃO PAULO

Jean; Bruno Peres, Arboleda, Rodrigo Caio, Reinaldo; Jucilei, Hudson, Nenê; Everton, Diego Souza (Tréllez), Helinho. T.: André Jardine

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Horário: 20h desta quinta

Juiz: Anderson Daronco (RS)