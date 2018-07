No Rio, São Paulo tenta encostar no líder Flamengo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo, em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, espera dar sequência ao início satisfatório que teve no torneio.

Se a ambição realmente voltou ao clube, esta quarta é dia de mostrá-la. A equipe enfrenta o líder Flamengo, às 21h45, no Maracanã, e poderá ficar a apenas um ponto da primeira posição caso vença. O São Paulo tem 23 pontos contra 27 dos rubro-negros.

"É um dos jogos de suma importância que temos. Tem a questão do resultado e também aquela coisa da confiança da equipe. É um adversário direto", afirmou o volante Hudson.

Uma das preocupações é retornar às partidas oficiais em nível semelhante ao apresentado antes da interrupção no calendário. Se a parada ajudou no descanso e permitiu ajustes, teme-se um ritmo mais lento.

"São dois lados, né? Claro que estávamos embalados, mas temos de pensar que foi bom para o músculo descansar", disse o meia Nenê. O atleta, que completará 37 anos nesta quarta, teve proposta para atuar na Arábia Saudita, mas preferiu continuar no time.

O São Paulo tem apenas o desfalque de Lucas Fernandes para o duelo contra o líder. O equatoriano Joao Rojas, recém-contratado, entra no ataque ao lado de Diego Souza e Everton. Na defesa, Rodrigo Caio continua fora para se recuperar de uma cirurgia no pé.

O Flamengo tem mais problemas para a partida. O volante Cuéllar e o centroavante Henrique Dourado estão suspensos, pois foram expulsos na última rodada, em uma confusão generalizada diante do Palmeiras. Outro desfalque em relação ao time que jogava antes da pausa no Brasileiro, é Vinicius Júnior, que já se apresentou ao Real Madrid.

Para o lugar do jovem craque, foi escolhido o colombiano Marlos Moreno. No comando de ataque, Paolo Guerrero, que está livre de uma acusação de doping, foi o escolhido. No entanto, ainda não se sabe o futuro dele no Flamengo, pois seu contrato se encerra em agosto.

FLAMENGO

Diego Alves; Rodinei, Léo Duarte, Réver, Renê; Rômulo, Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro; Marlos Moreno, Paolo Guerrero. T.: Maurício Barbieri

SÃO PAULO

Sidão; Éder Militão, Arboleda, Anderson Martins, Reinaldo; Jucilei, Hudson, Nenê; Rojas, Diego Souza, Éverton. T.: Diego Aguirre

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 21h45 desta quarta

Juiz: Paulo Roberto Alves Junior (PR)