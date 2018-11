No RS, Eduardo Leite diz ter simpatia por plano econômico de Bolsonaro; Sartori diz não descartar apoio de PT

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Eduardo Leite (PSDB) disse na noite deste domingo (7), após a confirmação do resultado para o segundo turno do governo gaúcho, que nos próximos dias o PSDB fará uma reunião com os representantes do partido no segundo turno para definir uma posição, mas adiantou uma simpatia pela plataforma econômica de Jair Bolsonaro (PSL).

Leite garantiu que a adesão não significaria apoio a toda plataforma do candidato do PL, sobretudo nas questões de diversidade. Ele amenizou o tom de algumas declarações de Bolsonaro, dizendo que "foram palavras mal colocadas eventualmente".

Sobre a disputa presidencial entre Bolsonaro e Fernando Haddad (PT), Leite evitou se posicionar ideologicamente, mas disse que "não há hipótese de apoiar uma candidatura que signifique o aprofundamento da crise de confiança no país".

O tucano disse que no plano estadual e nacional o PT agravou o desequilíbrio financeiro. A gestão petista no Planalto, segundo Leite, "aumentou o gasto público e gerou a crise fiscal e de desconfiança", que está na base do desemprego.

Já o atual governador José Ivo Sartori (MDB), seu adversário no segundo turno, disse que a votação é um sinal de êxito da sua administração. "Vamos agora propor uma comparação respeitosa, comparando trajetórias, experiências e estilos".

Sobre a eleição nacional, o atual governador disse que eleitor expressou um sentimento de esgotamento em relação à política, o que indica a necessidade de uma reforma partidária. "Nunca fui omisso na minha vida política. No momento, não existe a opção ideal", afirmou, sem sinalizar a intenção de apoio um dos candidatos na disputa pelo Palácio do Planalto.

Sartori não descartou a possibilidade de receber o apoio do PT. O governador lembrou que a posição oficial do MDB do Rio Grande do Sul tem sido de oposição à proximidade com o PT, inclusive não concordando com indicação de Michel Temer para a chapa de Dilma Rousseff: "Mas como é que eu vou recusar se alguém desejar me apoiar?"