Da Redação

No segundo dia de operação em Curitiba, nesta quinta-feira (24), quatro bicicletas da Startup Yellow foram levadas por ladrões. Porém, como os equipamentos vêm instalados com GPS, as quatro foram encontradas. Os furtos foram registrados na quarta-feira à noite. As bicicletas e patinetes da startup foram disponibilizadas a partir da terça-feira. Duas das bicicletas roubadas foram encontradas ainda na noite de quarta por equipes da Guarda Municipal. Os ladrões foram encaminhados para a polícia. As outras duas bicicletas também já foram localizadas e recuperadas.

Equipados com GPS, a localização das bicicletas e patinetes são mostradas em tempo real no aplicativo Yellow, disponibilizado gratuitamente nas plataformas iOS e Android. Com isso, a empresa que aluga os equipamentos têm como localizar exatamente onde se encontram.

Como não têm ponto fixo, as bicicletas e patinetes — são inicialmente 400 bicicletas e 100 patinetes elétricos disponíveis em Curitiba — elas podem ser destravadas pelo aplicativo onde estiverem e depois o usuário pode deixá-las em qualquer lugar dentro da área de atuação da Yellow na cidade, mas em locais onde o estacionamento de bicicletas é permitido, como paraciclos e vagas comum de veículos.

Assim como em São Paulo e outras seis cidades onde o serviço já está disponível, as corridas Yellow em Curitiba podem ser pagas com cartão de crédito e dinheiro.