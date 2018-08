No túnel do tempo aos anos 80, com Denorex 80, Gretchen e Sashas

Da redação

Festa no próximo sábado, na Live Curitiba, comemora 15 anos do Denorex 80 e 13 anos de Disk Ingressos. Embalado pelos hits de sucesso dos anos 80, o show da performática e irreverente Denorex 80 terá participação especial da rainha do rebolado, Gretchen, no próximo sábado (11) na Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 – Portão). O evento, que acontece em comemoração de aniversário duplo, dos 15 anos da Denorex 80 e dos 13 anos da Disk Ingressos, quer resgatar sentimentos e emoções através de uma noite de muita diversão, música, dança e alegria. O grupo de dança Sashas fará a abertura do evento. E, ainda, terá a participação do Dj Richard Weber. A casa abre às 21 horas.

O show propõe uma viagem memorável ao passado, resgatando memórias da infância e da adolescência, principalmente na música, mas também na moda, nas cores, na coreografia e na maquiagem. Além disso, a festa contará com decoração especial e temática, recepção e performance de personagens ícones dos anos 80 que levarão o público a um momento de nostalgia e “revival”. A banda Denorex 80 levará ao palco toda a sua originalidade para presentear o público com grandes hits da década de 80, promovendo um resgate de canções já quase esquecidas, de uma forma nada convencional, com performances ousadas e irreverentes.

Com 40 anos de carreira, mais de 12 milhões de discos vendidos, a rainha do rebolado, Gretchen, está mais diva do que nunca, após a explosiva participação no show de Kate Perry, para qual fez uma participação no vídeo da música Lyric, que ultrapassou 80 milhões de visualizações. Ela continua causando muito frisson, destacando-se nas redes sociais, por meio dos Gifs, é youtuber, digital influencer e rainha da internet. Para a participação especial no show da Denorex, não faltará sucessos como Melô do Piripipi e Conga, Conga, Conga

O grupo de dança Sashas apresentará no palco todo o seu potencial performático, brincando com a imaginação do público, ao explorar novas vertentes das danças urbanas, com muito movimento, energia e expressão artística. As Sashas representam uma descaracterização dos rótulos impostos pela sociedade, com a proposta de liberdade de expressão e diversidades de gênero.

Aniversário A Disk Ingressos, empresa pioneira no Brasil na venda de ingressos à distância, está sempre em busca de evolução e do propósito de trabalhar com sonhos e facilidades. Com 13 anos de trajetória, procura oferecer uma experiência completa e inesquecível aos seus clientes, colocando sempre a satisfação das pessoas em primeiro lugar. A empresa oferece um conjunto completo de soluções para gestão de bilheterias, bares e distribuição de ingressos, sempre zelando pelo bom atendimento para todos os públicos envolvidos.

Serviço

Gretchen participa de show com Denorex 80 na Live Curitiba

Quando: 11 de agosto de 2018, às 21 horas (abertura da casa) e início do show previsto para 23h59.

Onde: Live Curitiba- R. Itajubá, 143 - Novo Mundo, Curitiba – PR

Classificação etária: 18 anos

Quanto: Primeiro Lote a partir de: R$ 50,00 a inteira e R$ 30,00 a meia-entrada, já com a taxa Administrativa inclusa no valor. A meia-entrada é válida para estudantes, professores, doadores de sangue, portadores de câncer, Idosos conforme Lei e PNE, devidamente comprovados. Desconto de 50% no ingresso inteiro para Cartão Fidelidade Disk Ingressos.

Pontos de Venda: Quiosques Disk Ingressos nos shoppings Estação, Mueller, Palladium e São José, via Call Center 41 3315-0808 ou pela internet: www.diskingressos.com.br

Informações e ingressos:www.diskingressos.com.br ouhttps://goo.gl/Zk7bDM