No Twitter, Requião atribui resultado ao ´efeito Bolsonaro` e diz que respeita decisão do voto

O senador Roberto Requião (PMDB) comentou no Twitter a boca de urna do Ibope sobre o senado no Paraná que aponta a sua não-reeleição e disse que independente o resultado, respeita a decisão do voto. "A boca de urna me tira da disputa para o senado. Efeito Bolsonaro e duro ataque de infamias e calunias nas redes nos ultimos dias? Minha posição nacionalista não muda um milimetro , mas respeito a decisão do voto. Tomei sempre as posições em que acreditava, pelo Brasil, pela nossa soberania, por projeto de Nação, pelos nossos trabalhadores e empresarios nacionais"

