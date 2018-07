No Z-4, Chapecoense recebe reservas do Grêmio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem vencer há quatro rodadas, a Chapecoense vai receber um time alternativo do Grêmio neste domingo, às 19h, em Chapecó, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time da casa luta para sair da zona do rebaixamento, os visitantes buscam estabilidade na competição para se manter entre os líderes enquanto enfrenta uma maratona de jogos por três competições.

A sequência de três empates e uma derrota derrubou a Chapecoense para o grupo da degola. Um dos cinco times invictos em casa, o time catarinense tenta aproveitar a força de sua torcida para surpreender os campeões da América. No entanto, precisa melhorar seu desempenho, já que ganhou apenas três das sete partidas na Arena Condá.

O Grêmio entrará em campo com muitos reservas, não apenas pelas suspensões e lesões mas também para preservar atletas para a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra o Flamengo.

O técnico Renato Gaúcho já indicou que deve poupar titulares: "Tentamos administrar de todas as formas. Vamos ver o que vai acontecer, o Grêmio está ligado nas três competições. Mas é impossível colocar a mesma equipe."

É provável que sejam preservados Marcelo Grohe, Pedro Geromel, Maicon, Luan e Everton. Estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo Kannemann, Cícero e Ramiro. Já os laterais Léo Moura e Bruno Cortez ficam de fora por problemas musculares.

CHAPECOENSE

Jandrei; Eduardo, Rafael Thyere, Douglas, Bruno Pacheco; Elicarlos, Márcio Araújo, Canteros; Wellington Paulista, Bruno Silva, Leandro Pereira. T.: GIlson Kleina

GRÊMIO

Paulo Victor; Leonardo (Madson), Paulo Miranda, Bressan, Marcelo Oliveira (Juninho Capixaba); Jailson, Thaciano, Douglas, Thonny Anderson; Marinho, Hernane. T.: Renato Gaúcho

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (PR)

Horário: 19h deste domingo

Juiz: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)