Noite de domingo tem encontro brilhante entre a Lua e Vênus em Curitiba

Da Redação Bem Paraná

A noite de domingo (15) tem céu limpo em Curitiba, uma cena rara, já que somos a Capital mais nublada do País. Mas, já que o tempo proporcionou um céu limpo, o curitibano pode apreciar uma bonita cena: Lua e Vênus estão muito próximas e brilhantes.

O encontro começou ainda no entardecer. Lua e Vênus já podiam ser vistos no alto, na direção mais ao Oeste do céu. A Lua está na fase crescente e Vênus brilha como uma estrela acima do nosso satélite natural. Se prestar atenção, também será possível ver um pouco menos brilhante, ao lado da Lua, uma luzinha. Essa é a estrela Regulus, a principal da Constelação de Leão. Mais à esquerda está Mercúrio, também com brilho tímido.