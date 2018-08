Noite de Pizza

Da redação

As noites de quarta-feira são de pizza no Four Points by Sheraton Curitiba (Av. Sete de Setembro, 4.211 – Batel). Entre 19h30 e 22 horas, o Catanzaro Ristorante apresenta um menu especialíssimo de pizzas salgadas e doces e que ainda inclui um buffet de antepastos, saladas, queijos, frios e pães. O delicioso cardápio preparado pelo chef Osvaldo dos Santos destaca vários sabores entre eles Palmito com Rúcula e Tomate Seco e Banana Nevada (com banana, chocolate branco, leite condensado e coco). Cada cliente poderá desfrutar à vontade do buffet e escolherá um sabor de pizza salgada (25 cm) e outro doce (brotinho) para degustar. Para acompanhar, a primeira taça de vinho é cortesia da casa. O preço é de R$ 56 (+ taxas) por pessoa. O restaurante tem música ao vivo e o estacionamento é gratuito no período do jantar. Informações e reservas (41) 3340-4000.