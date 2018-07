Noivo de Katy Perry, Orlando Bloom quer ter mais filhos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Noivo da cantora Katy Perry, Orlando Bloom também é pai de Flynn, 7, fruto de um relacionamento com a atriz Miranda Kerr. Mas mesmo com um pequeno, o ator continua querendo aumentar sua família.

Num jogo de perguntas e respostas com os fãs na internet, Bloom foi questionado se gostaria de ter mais filhos. "Sim. Eu amo ser pai!", respondeu o astro, que compartilha alguns momento com Flynn nas redes sociais - mas sempre cobrindo o rosto do garoto, por questões de segurança.

A declaração agitou os fãs na internet, já que em março deste ano, Katy Perry também expressou a vontade de ter um filho.

"Estou me preparando para ter minha própria família em breve", disse a cantora à Glamour americana. "Estou prestes a entrar de cabeça nesse processo emocional, e estou bem nervosa, mas acho que não tenho mais escolhas."