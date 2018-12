Noivos emocionam amigo ao enviar convite em braile martelado à mão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programador Lucas Radaelli, 27, cativou a internet nesta quinta (11) ao relatar com entusiasmo como recebeu um convite de casamento enviado por seu amigo de longa data, Cristopher, que se casa no fim do mês com Sarah, em Cascavel (PR).

O motivo é que o convite veio em braile, já que Lucas não enxerga. Até aí, normal, ele já havia recebido um convite de casamento assim, de uma prima.

A graça da história que, notando que umas bolinhas estavam mais saltadas do que outras e que algumas ficavam sobrepostas –nada que atrapalhasse a leitura, segundo Lucas–, ele resolveu perguntar ao noivo quem havia escrito em braile no convite.

Para a sua surpresa, Cristopher respondeu: “Eu escrevi, usando um martelo e um prego”.

Lucas contou que o amigo encontrou um site que fazia tradução para o braile, imprimiu a imagem dos pontinhos e foi martelando um a um.

A atitude de Cris emocionou Lucas, ainda que soubesse que a relação com o amigo sempre foi de cooperação e de carinho.

“Conhecemos-nos na 8ª série e estudamos juntos na faculdade. Eu o ajudava em coisas que tinha mais facilidade, tipo matemática discreta e álgebra linear. Ele me ajudava lendo livros de matemática que eu não tinha em braille ou em versão digital”, diz.

Lucas hoje mora em Belo Horizonte e vai ao casamento, mas, a pedido dos noivos, não enviou à reportagem uma foto do convite, o “mais maneiro e raro” que já recebeu.