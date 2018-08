Nos 73 anos do poeta, mini-documentário mostra a 'Curitiba de Paulo Leminski'; assista

Redação Bem Paraná

A Fundação Cultural de Curitiba divulgou, nas redes sociais, um mini-documentário em homenagem ao poeta Paulo Leminski, que completaria 73 anos de idade na última sexta-feira (24). No vídeo, a filha do poeta e escritor paranaense, Áurea Leminski, mostra alguns dos lugares preferido do pai na cidade, como o bar Bife Sujo, a casa onde ele viveu no bairro do Pilarzinho, entre outros locais emblemáticos de sua história na cidade.

Autor de uma extensa e relevante obra literária, que inclui poesias, romances, contos, biografias, traduções e letras de músicas, Paulo Leminski é considerado um dos grandes nomes da literatura brasileira e um dos maiores expoentes da poesia de vanguarda. Entre suas obras mais conhecidas estão Catatau, Agora é que São Elas, Caprichos e Relaxos e Metamorfose, uma Viagem pelo Imaginário Grego. Leminski morreu em 1989, aos 44 anos.