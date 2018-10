Nos contra-ataques, Ceará bate Cruzeiro no Mineirão e deixa a degola

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo adiado da 28ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro recebeu o Ceará no Mineirão e foi surpreendido com uma derrota por 2 a 0 diante do seu torcedor, nesta quarta-feira (24). O grande nome do jogo foi o atacante Arthur, autor dos dois gols.

Mesmo debaixo de chuva, as equipes fizeram uma partida equilibrada e interessante em Belo Horizonte, com boas chances para cada lado. No segundo tempo, o Ceará matou a partida em dois belos contra-ataques.

Com o resultado, o Cruzeiro perde a chance de colar no Santos e ficar a três pontos do rival Atlético-MG, que está em sexto. Com 40 pontos, a equipe de Mano Menezes permanece na décima colocação.

Já o Ceará garante três pontos importantes e sobe da 18ª para a 14ª posição, ultrapassando o Vitória e superando o América-MG e o Vasco no saldo de gols. Com isso, deixou a zona de rebaixamento e deixou seu lugar no grupo para os rubro-negros baianos.

Arthur foi o principal condutor do Ceará na partida. Quando o visitante atacava, a bola sempre passava por ele. Chamou a responsabilidade quando foi preciso e levou perigo por mais de uma vez ao gol de Fábio. No segundo tempo, participou de dois contra-ataques mortais e garantiu uma vitória muito importante para o Ceará.

A chuva não atrapalhou o bom rendimento dos times em campo. Sem obrigações claras nesta reta final, o Cruzeiro jogou de forma leve, solta, favorecendo boas tramas. Precisando vencer para deixar o Z-4, o Ceará não ficou atrás e também buscou seu gol. Apesar da chuva, as posturas deixaram o jogo bom de se ver, com boas chances para cada um dos lados.

Apesar de o Cruzeiro ter sido levemente superior, os dois times criaram chances de marcar no primeiro tempo. O time mineiro assustou com Rafinha por duas vezes, uma acertando a trave, embora o impedimento já tivesse sido marcado. O Ceará respondeu com Arthur, também por duas vezes. Na primeira, chutou bem próximo à meta de Fábio. Depois, o goleiro recebeu na fogueira, chutou em cima do atacante e viu a bola tocar sua trave.

O Cruzeiro voltou dos vestiários marcando mais presença no campo de ataque, mas ainda sem imprimir forte pressão. Mais tímido que na etapa anterior, o Ceará concentrou suas ações no atacante Arthur. E foi ele o responsável por fazer um gol importante no Mineirão. No contra-ataque, o jogador passou nas costas de Edilson e pegou o rebote de Fábio após ver o goleiro fazer ótima defesa no chute de Leandro Carvalho.

Cerca de 20 minutos depois, o Ceará suportava bem os avanços do Cruzeiro e conseguiu outro belíssimo contra-ataque, novamente com Arthur, que marcou seu quinto gol nos últimos cinco jogos e fechou a conta: 2 a 0.

CRUZEIRO

Fábio; Edilson, Leo, Manoel, Egídio; Henrique, Ariel Cabral (Raniel), Robinho, Thiago Neves (David), Rafinha (Lucas Silva); Barcos. T.: Mano Menezes

CEARÁ

Éverson; Fabinho, Tiago Alves, Luiz Otávio, João Lucas; Ricardinho (Pedron Ken), Juninho, Richardson; Calyson (Felipe Azevedo), Arthur, Leandro Carvalho (Valdo, 29'2ºT). T.: Marcelo Rospide (Lisca estava suspenso)

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Cartões amarelos: Thiago Neves (Cruzeiro); Ricardinho, Arthur, Éverson (Ceará)

Gols: Arthur, aos 17min e aos 35min do segundo tempo