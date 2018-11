Nós estamos com a mão na faixa, diz Bolsonaro

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O candidato do PSL ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quarta-feira (17) estar com a "mão na faixa".

"Nós estamos com a mão na faixa. É verdade, pode até não chegar lá. Nós estamos com a mão na faixa. Ele [Fernando Haddad (PT)] não vai tirar 18 milhões de votos até daqui dois domingos."

A fala foi feita na saída da visita à Superintendência da Polícia Federal, no Rio de Janeiro.