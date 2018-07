As Notas Explicativas compõem o conjunto de documentos publicados pelas Empresas com informações necessárias para o melhor entendimento do que a Empresa demonstrou em seus números publicados. As notas são necessárias para que sejam melhor esclarecidas informações numéricas que não aparecem por trás dessas informações, demonstrando principalmente como foi elaborada a contabilização da empresa.

É importante entender que as notas explicativas não têm a função de análise dos resultados da empresa. Elas não servem para informar qual foi o resultado da Empresa e como esse resultado foi alcançado. Elas informam a metodologia contábil adotada pela empresa. Se as convenções contábeis foram seguidas, dessa maneira, as notas têm função de informações úteis ao entendimento e esclarecimentos complementares aos números que a Empresa está disponibilizando aos sócios, acionistas e à sociedade em geral.

Nas Notas Explicativas são informadas, por exemplo, o método de custeio dos estoques adotados pela empresa, pois no balanço patrimonial da empresa aparece o saldo dos estoques do período anterior e do período atual referentes ao Balanço Patrimonial disponibilizado pela empresa.

Informações relativas ao ramo de atividade que a Empresa atua, participações societárias em outras sociedades, percentual de depreciação do imobilizado, taxas e prazos de financiamentos bancários, são informações que devem estar inseridas nas Notas Explicativas de uma empresa. Elas são obrigatórias para todas as empresas, mesmo aquelas que são de pequeno porte devem ter registrada essas informações.

Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba