Notícias falsas sobre saúde de Bolsonaro levam a páginas maliciosas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Notícias falsas sobre a saúde do presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, circulam em aplicativos de mensagens instantâneas como o WhatsApp com o logotipo do site G1 e o título "NOTÍCIA URGENTE PLANTÃO DA GLOBO".

Além de um texto com informações inverídicas, o viral tem dois links —o primeiro, mais curto, de fato leva para o site G1; já o segundo, uma URL longa, leva para uma página com um meme e o escrito "é mentira".

Diz o texto enganoso que acompanha a corrente: "URGENTE: Direção do Hospital Albert Einstein acaba confirmar a morte de Jair Bolsonaro. O deputado federal e candidato à presidência da república não resistiu às complicações decorrentes do atentado ocorrido na semana passada. Veja a íntegra o pronunciamento".

De acordo com o mais recente boletim médico divulgado pelo hospital Albert Einstein nesta quinta-feira (13), Bolsonaro apresenta "evolução clínica estável" e não tem previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva. Nesta quarta (12), Bolsonaro passou por uma cirurgia de emergência e, segundo o hospital, o procedimento foi bem-sucedido.

Bolsonaro está internado há uma semana após ser atacado com uma faca enquanto fazia campanha de rua em Juiz de Fora (MG). O autor do ataque foi preso.